Рябков: подвижки в выдаче виз США дипломатам России есть

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Ситуация с выдачей виз США российским дипломатам немного продвинулась, однако по этому вопросу еще предстоит огромная работа. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы хотели бы перейти к полной нормализации функционирования наших диппредставительств. Не все так плохо. Визы официальным делегациям выдаются. Американские официальные представители стали приезжать к нам. Мы видели в том числе их солидное участие в мероприятиях в рамках Петербургского международного экономического форума. Но это лишь один из аспектов. В этом смысле ситуация отличается от той, которая наблюдалась год назад и ранее», — отметил он.
Замглавы МИД РФ также указал на то, что для полной нормализации отношений по этому вопросу России и США предстоит пройти огромный путь. Он подчеркнул, что во многом все зависит от политической воли Вашингтона, наличие которой можно обсуждать.
По словам Рябкова, нахождению нужных решений мешает давно и прочно сложившийся в американской элите, в частности в конгрессе, СМИ и «основных мозговых центрах», антироссийский консенсус. Он же создает ограничения и тянет на дно отношения, добавил он.
«Но мы будем продолжать настойчиво объяснять американским коллегам, что преимущества от нормализации отношений намного перевешивают те, по факту, эфемерные жесты, которые отсутствием подобных подвижек администрация посылает антироссийски настроенным частям американского политического класса», — подчеркнул Рябков.