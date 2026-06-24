Рябков: подвижки в выдаче виз США дипломатам России есть

«Мы хотели бы перейти к полной нормализации функционирования наших диппредставительств. Не все так плохо. Визы официальным делегациям выдаются. Американские официальные представители стали приезжать к нам. Мы видели в том числе их солидное участие в мероприятиях в рамках Петербургского международного экономического форума. Но это лишь один из аспектов. В этом смысле ситуация отличается от той, которая наблюдалась год назад и ранее», — отметил он.