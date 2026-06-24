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Россия отслеживает деятельность ЕС и НАТО в ядерной сфере, заявил Гатилов

ЖЕНЕВА, 24 июн — РИА Новости. Россия самым тщательным образом отслеживает деятельность стран ЕС и НАТО в области ядерных вооружений, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Источник: © РИА Новости

По словам дипломата, политика европейских государств в сфере ядерных вооружений, включая подготовку к совместным ядерным учениям Франции и Польши и готовность Финляндии разместить ядерное оружие, отражает общую милитаризацию Европы.

«Перечисленные шаги, будучи приправленными враждебной антироссийской риторикой, органически вписываются в набирающую обороты милитаризацию Европы и являются частью приготовлений Брюсселя к проповедуемому западными политиками “конфликту высокой интенсивности” с Россией. Ядерная сфера — одно из измерений данного процесса. Со своей стороны самым тщательным образом отслеживаем соответствующую деятельность стран ЕС и НАТО», — сказал Гатилов.

Парламент Финляндии на прошлой неделе одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к «доктрине» Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.

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