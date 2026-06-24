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Командир Журба: ВС РФ уверенно продвигаются у Краматорска

Военнослужащий сообщил, что российская армия охватывает город с нескольких направлений.

ЛУГАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ уверенно продвигаются вперед на краматорском направлении. Об этом сообщил ТАСС командир разведывательно-штурмового отряда «Волки» добровольческого корпуса ВС РФ в составе Южной группировки войск с позывным Журба.

«Ситуация стабильна, наши войска уверенно продвигаются вперед с нескольких направлений, охватывая Краматорск», — отметил Журба.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ВС РФ получили тактическое и стратегическое преимущество над группировкой Вооруженных сил Украины на славянско-краматорском участке после освобождения Рай-Александровки.