Командир Журба: ВС РФ уверенно продвигаются у Краматорска

ЛУГАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ уверенно продвигаются вперед на краматорском направлении. Об этом сообщил ТАСС командир разведывательно-штурмового отряда «Волки» добровольческого корпуса ВС РФ в составе Южной группировки войск с позывным Журба.
«Ситуация стабильна, наши войска уверенно продвигаются вперед с нескольких направлений, охватывая Краматорск», — отметил Журба.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ВС РФ получили тактическое и стратегическое преимущество над группировкой Вооруженных сил Украины на славянско-краматорском участке после освобождения Рай-Александровки.