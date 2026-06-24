«Ослабнут, мягко говоря»: в МИД России предупредили НАТО о последствиях освоения Балтики

«Если дело дойдет до освоения в этой плоскости близлежащих к нам территорий (а Балтийский регион в целом в фокусе нашего внимания), последуют контрмеры. И безопасность этих стран, мягко говоря, ослабнет», — сказал Рябков в интервью «Известиям».