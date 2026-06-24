«Ослабнут, мягко говоря»: в МИД России предупредили НАТО о последствиях освоения Балтики

В случае активного освоения НАТО территорий Балтийского региона, Россия примет ответные меры. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Дипломат отметил, что утверждения о сугубо оборонительной роли НАТО утратили актуальность. По его словам, подобная риторика больше не может вводить в заблуждение, поскольку сам альянс от нее фактически отказался.
«Если дело дойдет до освоения в этой плоскости близлежащих к нам территорий (а Балтийский регион в целом в фокусе нашего внимания), последуют контрмеры. И безопасность этих стран, мягко говоря, ослабнет», — сказал Рябков в интервью «Известиям».
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