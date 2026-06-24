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Рютте: помимо членов НАТО, в саммите альянса примут участие еще 10 стран

Генеральный секретарь НАТО заявил, что возглавляемая президентом США Дональдом Трампом коалиция из 42 государств противостоит Китаю, КНДР, Ирану и России.

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в предстоящем саммите альянса в Турции, помимо 32 его членов, примут участие еще десять стран.

«И опять же, когда мы приедем в Анкару, к нам присоединятся еще 10 стран, и это возглавляемая им (президентом США — прим. ТАСС) коалиция из 42 государств. Она противостоит четырем другим [государствам] — Китаю, Северной Корее, Ирану и России, которые действуют сообща и сталкиваются с этим огромным противовесом в лице 42 стран, возглавляемых Дональдом Трампом», — сказал Рютте в интервью телеканалу Fox News.

Саммит НАТО пройдет 7−8 июля в Анкаре.

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