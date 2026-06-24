Рютте: помимо членов НАТО, в саммите альянса примут участие еще 10 стран

«И опять же, когда мы приедем в Анкару, к нам присоединятся еще 10 стран, и это возглавляемая им (президентом США — прим. ТАСС) коалиция из 42 государств. Она противостоит четырем другим [государствам] — Китаю, Северной Корее, Ирану и России, которые действуют сообща и сталкиваются с этим огромным противовесом в лице 42 стран, возглавляемых Дональдом Трампом», — сказал Рютте в интервью телеканалу Fox News.