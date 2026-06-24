Роспотребнадзор перечислил туристические страны с высоким риском мелиоидоза

Для снижения рисков ведомство советует избегать контакта с почвой, не ходить босиком, пользоваться шезлонгами и закрытой обувью. Не следует купаться в стоячих пресных водоёмах и посещать затопляемые районы. Кроме того, рекомендуется исключить контакты с животными и употреблять только проверенную воду и продукты.