Внуково перешло на обслуживание рейсов по согласованию

Аэропорт Внуково из-за введённых временных ограничений теперь принимает и отправляет самолёты после согласования с соответствующими органами.
Об этом сообщила Росавиация.
В районе авиагавани ограничено использование воздушного пространства. Пассажирам рекомендовали следить за возможными изменениями в расписании.
«Меры приняты для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Краснодара.