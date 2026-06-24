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Внуково перешло на обслуживание рейсов по согласованию

Аэропорт Внуково из-за введённых временных ограничений теперь принимает и отправляет самолёты после согласования с соответствующими органами.

Аэропорт Внуково из-за введённых временных ограничений теперь принимает и отправляет самолёты после согласования с соответствующими органами.

Об этом сообщила Росавиация.

В районе авиагавани ограничено использование воздушного пространства. Пассажирам рекомендовали следить за возможными изменениями в расписании.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.

Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Краснодара.