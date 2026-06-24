Рютте: Нужно нарастить производство ВПК в НАТО по обе стороны Атлантики

«Он работает над законодательством в сфере оборонных закупок, чтобы облегчить возможность совместной работы компаний для наращивания производства, поскольку нам нужно пополнить наши арсеналы по обе стороны Атлантики», — сказал Рютте в интервью телеканалу Fox News.
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев предупредил о риске непреднамеренных инцидентов из-за интенсивной военной активности НАТО у российских границ. Дипломат отметил, что Германия форсирует перевооружение, а канцлер Фридрих Мерц провозгласил приоритетом превращение бундесвера в сильнейшую армию Европы.
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