В ФИФА подтвердили, что победителей ЧМ будет награждать Трамп

Глава ФИФА Джанни Инфантино объявил, что церемонию награждения победителей чемпионата мира он проведет совместно с президентом США Дональдом Трампом.
В интервью Fox News Инфантино отметил, что будет вместе с главой Белого дома наслаждаться финальным матчем, после чего они вместе вручат трофей победителю.
Стоит напомнить, что Трамп уже имел опыт участия в подобных церемониях. В 2025 году, когда в США прошел клубный чемпионат мира в новом формате, американский президент вручил трофей футболистам английского клуба «Челси».