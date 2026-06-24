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В ФИФА подтвердили, что победителей ЧМ будет награждать Трамп

Инфантино заявил, что будет вручать трофей победителям ЧМ вместе с Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Глава ФИФА Джанни Инфантино объявил, что церемонию награждения победителей чемпионата мира он проведет совместно с президентом США Дональдом Трампом.

В интервью Fox News Инфантино отметил, что будет вместе с главой Белого дома наслаждаться финальным матчем, после чего они вместе вручат трофей победителю.

Стоит напомнить, что Трамп уже имел опыт участия в подобных церемониях. В 2025 году, когда в США прошел клубный чемпионат мира в новом формате, американский президент вручил трофей футболистам английского клуба «Челси».

Финал чемпионата мира 2026 года, проходящего на территории Мексики, США и Канады, состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси.

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