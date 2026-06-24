Россиянам объяснили, почему доллар снова начал расти

Нефтяные цены снизились на фоне прогресса в переговорах США и Ирана, что сократило геополитическую премию в котировках. Внутренние факторы — завершение налогового периода и возобновление покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Однако их влияние частично компенсируется продажами валюты ЦБ в рамках зеркалирования инвестиций ФНБ.