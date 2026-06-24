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Россиянам объяснили, почему доллар снова начал расти

Финансист Фрумина: ослабление рубля связано со снижением цен на нефть.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ослабление рубля связано с рядом факторов, включая снижение цен на нефть, завершение налогового периода и операции Минфина, рассказала агентству «Прайм» завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Нефтяные цены снизились на фоне прогресса в переговорах США и Ирана, что сократило геополитическую премию в котировках. Внутренние факторы — завершение налогового периода и возобновление покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Однако их влияние частично компенсируется продажами валюты ЦБ в рамках зеркалирования инвестиций ФНБ.

«Снижение нефтяных котировок отражало не фактическое устранение геополитических рисков, а изменение ожиданий участников рынка относительно возможной деэскалации», — пояснила Фрумина.

По ее словам, текущее ослабление рубля — это не начало резкого обвала, а ожидаемая нормализация курса после периода избыточно крепкого рубля.

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