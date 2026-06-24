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Россия пристально следит за действиями ЕС и НАТО: вот что в зоне особого внимания

Постпред Гатилов: ЕС и НАТО готовятся к конфликту высокой интенсивности.

Источник: Комсомольская правда

Россия ведет тщательный мониторинг ядерной деятельности ЕС и НАТО. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Гатилов отметил, что действия ЕС в ядерной сфере, в частности учения Франции и Польши и возможное размещение ядерного оружия в Финляндии, говорят об общей милитаризации Европы.

«Перечисленные шаги, будучи приправленными враждебной антироссийской риторикой, органически вписываются в набирающую обороты милитаризацию Европы и являются частью приготовлений Брюсселя к проповедуемому западными политиками “конфликту высокой интенсивности” с Россией», — сказал дипломат для РИА Новости.

Накануне финский парламент утвердил законодательные поправки, которые снимают ранее действовавший запрет на ввоз, производство, хранение и применение ядерного оружия на территории страны.

Военный эксперт Константин Сивков в беседе с KP.RU напомнил, что ядерные склады будут уничтожены в числе первых, если начнутся военные действия. Поэтому Хельсинки в принципе навряд ли будут их размещать.

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