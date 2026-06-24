Аналитик объяснил, почему США будут производить ракеты на автозаводах

«Очевидно, понадобится как минимум несколько лет, года три или больше, для подготовки таких производств и обучения персонала. Поэтому озвученные Трампом меры носят отложенный характер и призваны в максимально короткие сроки компенсировать израсходованные арсеналы», — подчеркнул аналитик.