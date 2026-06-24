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Рябков: Запад ждут катастрофические последствия в случае столкновения с Россией

Заместитель главы МИД Сергей Рябков пригрозил западным странам катастрофическими последствиями в случае прямого военного столкновения с Россией.

Заместитель главы МИД Сергей Рябков пригрозил западным странам катастрофическими последствиями в случае прямого военного столкновения с Россией.

«Консолидируется ли курс на прямое лобовое столкновение с нами? Это неизбежно чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность», — сказал господин Рябков в разговоре с «Известиями».

Замглавы МИД отметил, что еще одним вариантом развития событий станет «возобладание здравого смысла». «Возникнет понимание того, что нужно “снижать температуру”», — добавил он.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о подготовке НАТО к войне с Россией. По его словам, ранее страны альянса ограничивались поддержкой Украины, а теперь открыто говорят о подготовке к боевым действиям и наращивают оборонные расходы.

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