Россиян предупредили о поддельных QR-кодах для бесплатного Wi-Fi в парках

Мошенники с наступлением тепла расклеивают в парках и у летних веранд QR-коды, обещающие бесплатный Wi-Fi, а на деле ведущие на фишинговые сайты, предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным экспертов, наклейки маскируют под полезный городской сервис и размещают на скамейках, столиках кафе, урнах или прямо поверх официальных стендов.
Однако после сканирования пользователь попадает на подставной ресурс, который крадёт данные банковских карт или загружает вредоносную программу на устройство.
«Наклейка маскируется под полезный городской сервис и обещает бесплатный Wi-Fi», — рассказали в организации.
Специалисты советуют с большой осторожностью сканировать уличные коды, особенно если они наклеены кустарно. При переходе всегда необходимо проверять адрес сайта, прежде чем вводить какие-либо данные.
Для подключения к городскому Wi-Fi или покупки билетов эксперты рекомендуют пользоваться только официальными государственными приложениями или проверенными сайтами.
Ранее руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что мошенники могут использовать тему пенсионных накоплений как повод для начала разговора с потенциальной жертвой.