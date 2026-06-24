Bloomberg: в Италии не видят признаков вывода военных США из страны

Как уточняет агентство, Таяни заявил, что «на текущий момент» не наблюдает «никаких признаков» планирования Вашингтоном введения дополнительных пошлин или вывода войск с баз США в Италии.
Глава итальянского внешнеполитического ведомства отметил, что ему сложно представить ситуацию, при которой США пренебрегли бы своим ключевым партнёром в Средиземноморье, Африке и на Балканах.
Ранее издание Stampa информировало, что в правительстве Италии выражают опасения по поводу возможных экономических мер со стороны Вашингтона на фоне разногласий между итальянским премьер-министром Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом.
Американский лидер в комментарии итальянскому телеканалу La7 заявил, что Мелони «умоляла» его о совместном фото на недавнем саммите «Большой семёрки» во Франции, и он согласился из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа «полностью выдуманными», добавив, что «ни она, ни Италия» никогда не умоляют.
В связи с возникшей напряженностью был отменен ряд двусторонних встреч на высшем уровне между представителями США и Италии, включая визит главы МИД, вице-премьера Антонио Таяни.