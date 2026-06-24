Bloomberg: в Италии не видят признаков вывода военных США из страны

Американский лидер в комментарии итальянскому телеканалу La7 заявил, что Мелони «умоляла» его о совместном фото на недавнем саммите «Большой семёрки» во Франции, и он согласился из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа «полностью выдуманными», добавив, что «ни она, ни Италия» никогда не умоляют.