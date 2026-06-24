Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН эвакуирует свыше 11 тысяч моряков, застрявших на Ближнем Востоке

Международная морская организация ООН приступает к масштабной эвакуации моряков, которые оказались заблокированы в зоне ближневосточного конфликта. Речь идёт о более чем 11 тысячах членов экипажей гражданских судов. Операция будет проводиться при координации с властями Ирана, Омана и Соединённых Штатов, сообщил генеральный секретарь организации Арсенио Домингес.

Источник: Life.ru

«Мы получили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия для безопасного судоходства», — заявил Домингес.

Он напомнил, что с начала военной операции США и Израиля против Ирана погибли 14 моряков. В Международной морской организации подтвердили, что продолжат делать всё возможное для защиты жизни моряков и обеспечения бесперебойности мировой торговли.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам американо-иранских переговоров в Швейцарии. Американский лидер констатировал, что ситуация в районе пролива складывается благоприятно. Трамп также обратил внимание на возросшую интенсивность судоходства. По его данным, в воскресенье через пролив проследовало больше нефтяных танкеров, чем за любой другой день в истории.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше