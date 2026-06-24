ООН эвакуирует свыше 11 тысяч моряков, застрявших на Ближнем Востоке

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам американо-иранских переговоров в Швейцарии. Американский лидер констатировал, что ситуация в районе пролива складывается благоприятно. Трамп также обратил внимание на возросшую интенсивность судоходства. По его данным, в воскресенье через пролив проследовало больше нефтяных танкеров, чем за любой другой день в истории.