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НАТО нуждается в масштабном пополнении военных запасов, заявил Рютте

Генсек НАТО Рютте призвал восполнить запасы вооружений в Европе и Америке.

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости восполнить запасы вооружений в Европе и Америке, подчеркнув, что от этого зависит безопасность всего блока.

«Нам необходимо пополнить наши запасы по обе стороны Атлантики, и все это требует лидерских решений, чтобы гарантировать безопасность как для США, так и для всего альянса в целом», — заявил Рютте в интервью для телеканала Fox News.

По словам генсека, президент США Дональд Трамп прорабатывает законодательные инициативы в сфере оборонных закупок, направленные на упрощение кооперации между компаниями и наращивание производственных мощностей ВПК.

Рютте 23 июня прибыл в Вашингтон. В ходе этого визита он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в преддверии июльского саммита НАТО в Анкаре. Поездка генсека НАТО в Штаты продлится по 25 июня.

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