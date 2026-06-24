НАТО нуждается в масштабном пополнении военных запасов, заявил Рютте

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости восполнить запасы вооружений в Европе и Америке, подчеркнув, что от этого зависит безопасность всего блока.
«Нам необходимо пополнить наши запасы по обе стороны Атлантики, и все это требует лидерских решений, чтобы гарантировать безопасность как для США, так и для всего альянса в целом», — заявил Рютте в интервью для телеканала Fox News.
По словам генсека, президент США Дональд Трамп прорабатывает законодательные инициативы в сфере оборонных закупок, направленные на упрощение кооперации между компаниями и наращивание производственных мощностей ВПК.
Рютте 23 июня прибыл в Вашингтон. В ходе этого визита он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в преддверии июльского саммита НАТО в Анкаре. Поездка генсека НАТО в Штаты продлится по 25 июня.