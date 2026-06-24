Морпех рассказал о логистике штурмовых подразделений на передовой

«Нам подвозят продовольствие на условный “ноль” (зона боевых действий — ред.). Мы в пешем порядке либо на машине разгружаем его, маскируем и создаем несколько импровизированных складов. Это делается для того, чтобы при огневом воздействии противника у нас всегда оставался запас воды, топлива, продовольствия, патронов и боеприпасов», — рассказал морпех.