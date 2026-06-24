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Рютте рассказал о составе участников саммита НАТО в Анкаре

Рютте: в саммите НАТО в Анкаре примут участие десять стран, не входящих в блок.

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что в предстоящем саммите в Анкаре примут участие представители десяти стран, не являющихся членами альянса.

«Когда мы прибудем в Анкару, к нам присоединятся еще 10 стран», — заявил Рютте в интервью для телеканала Fox News.

Он назвал это коалицией 42 государств, призванных, по утверждению генсека НАТО, противостоять четырем странам — Китаю, КНДР, Ирану и России.

Саммит НАТО запланирован на июль и пройдет в Анкаре — столице Турции. На повестке, помимо прочего, значатся вопросы наращивания оборонного производства, увеличения инвестиций в сферу безопасности и дальнейшей поддержки Украины.

В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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