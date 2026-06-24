Контрольные работы в школах сократили до 10% учебного времени

Максимальный объём контрольных и проверочных работ, включая всероссийские, теперь не должен превышать 10% учебного времени, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Об этом Кравцов рассказал РИА Новости.
По его словам, из расписания убрали дублирующие и объективно лишние проверки. Параллельно школьную программу синхронизировали с заданиями Основного и Единого госэкзаменов.
Теперь на аттестации выносится только тот материал, который реально изучается на уроках, включая формулировки самих заданий.
«Максимальный объём контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, теперь составляет не более 10% от всего учебного времени», — уточнил министр.
С 1 сентября 2027 года в России начнёт действовать новый госстандарт среднего общего образования. Так, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне, а само обучение, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, будет более прикладным и соответствующим реалиям.