Контрольные работы в школах сократили до 10% учебного времени

С 1 сентября 2027 года в России начнёт действовать новый госстандарт среднего общего образования. Так, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне, а само обучение, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, будет более прикладным и соответствующим реалиям.