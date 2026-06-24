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Рютте заявил, что понимает недовольство Трампа позицией стран НАТО по Ирану

Генеральный секретарь альянса также выразил уверенность в том, что «это единичные случаи».

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в полной мере понимает недовольство американского президента Дональда Трампа действиями ряда стран альянса в связи с конфликтом США и Израиля с Ираном.

«Что касается НАТО, я знаю, что есть разочарование», — отметил Рютте 23 июня в эфире телеканала Fox News. «И я в полной мере пониманию разочарование», — добавил он, имея в виду заявления Трампа о том, что некоторые союзники по альянсу отказались поддержать США во время конфликта с Ираном.

Вместе с тем Рютте выразил уверенность в том, что «это единичные случаи». По его словам, некоторые государства, входящие в альянс, «предоставили свои базы» силам США для проведения операции против исламской республики. «Возьмем, к примеру, Италию. 500 американских самолетов поднялись в воздух с баз США в Италии для обеспечения поддержки операции “Эпическая ярость”, — добавил он.

Вашингтон ранее неоднократно подвергал решительной критике действия ряда европейских союзников по НАТО, включая Италию, в ходе американо-израильской войны с Ираном.

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