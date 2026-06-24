Рютте заявил, что понимает недовольство Трампа позицией стран НАТО по Ирану

Вместе с тем Рютте выразил уверенность в том, что «это единичные случаи». По его словам, некоторые государства, входящие в альянс, «предоставили свои базы» силам США для проведения операции против исламской республики. «Возьмем, к примеру, Италию. 500 американских самолетов поднялись в воздух с баз США в Италии для обеспечения поддержки операции “Эпическая ярость”, — добавил он.