«На собственной научно-технологической базе»: как в России создаются и совершенствуются передовые военные разработки

Ядерная триада, ВКС и сухопутные войска последовательно модернизируются, а Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. Российский лидер также подчеркнул, что с началом СВО произошёл качественный скачок в развитии многих видов вооружений. По мнению экспертов, в текущих непростых условиях Россия добилась высоких результатов в области военных технологий.
Вооружённые силы РФ последовательно развиваются, а Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы.
Об этом 23 июня заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с выпускниками военных вузов.
«В соответствии с государственной программой вооружения последовательно модернизируются ядерная триада, сухопутные войска, растёт боевой потенциал Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота», — подчеркнул российский лидер.
По словам Владимира Путина, с началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружений.
«В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более тысячи образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и многое, многое другое», — отметил президент РФ.
Как сказал глава государства, особую роль в этом сыграло налаживание оперативной обратной связи между бойцами на передовой и оборонными предприятиями.
«Всё это делается, подчеркну, это особенно важно, на собственной, отечественной научно-технологической базе, является результатом работы именно наших учёных, конструкторов, инженеров и рабочих, полностью обеспечено необходимым ритмичным финансированием на базе стабильной, устойчивой экономики России», — резюмировал Владимир Путин.
От ракет до истребителей.
Между тем только за прошедшие полгода Россия испытала и продемонстрировала целый ряд новейших разработок военного и двойного назначения в различных областях.
Одним из самых знаковых событий в 2026 году стало успешное испытание нового стратегического ракетного комплекса «Сармат».
Пуск ракетного комплекса «Сармат».
РИА Новости.
© Министерство обороны РФ.
12 мая войска РВСН провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты и подтвердили правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик.
Напомним, комплекс «Сармат» представляет из себя ракету шахтного базирования с жидкостной силовой установкой и дальностью полёта свыше 35 тыс. км.
По словам Владимира Путина, суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность «любого существующего самого мощного западного аналога».
«Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу “Воевода”», — подчеркнул президент России.
Кроме того, боеприпас способен двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, обладает значительно улучшенной точностью и неуязвим для всех существующих и перспективных систем ПВО.
«В конце текущего года “Сармат” действительно будет поставлен на боевое дежурство», — заявил Владимир Путин.
Машину поднял в небо шеф-пилот ОКБ Сухого Герой России лётчик-испытатель Сергей Богдан. Вылет прошёл штатно в соответствии с условиями полётного задания.
«Начались лётные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолёт, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолёта и возможностями самолёта боевого управления», — отметил первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров.
Напомним, многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. По информации производителя, истребитель способен поражать воздушные, наземные и морские цели.
Самолёт может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. При этом технология малой заметности («стелс») позволяет Су-57 уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО.
Двухместный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Д.
РИА Новости.
© Нина Паршина.
Такой набор уникальных характеристик российского истребителя обеспечил ему привлекательность и за рубежом.
Боевая машина не только становится главным экспонатом на международных выставках, но и пополняет парки ВВС иностранных государств. По информации «Рособоронэкспорта», несколько заказчиков уже подписали контракты на поставку Су-57Э.
На этом фоне президент РФ Владимир Путин назвал истребитель лучшим в своём классе.
«Что касается Су-57, мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину. Это машина пятого поколения, я думаю, лучшая в мире на сегодняшний день», — заявил глава российского государства в ходе общения с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2026.
Спутники и дроны.
Помимо достижений в ракетной и авиационной отраслях в России также совершенствуются системы связи.
В частности, речь идёт об отечественной спутниковой низкоорбитальной группировке «Рассвет». Первые 16 спутников «Рассвет», выпущенные «Бюро 1440», были успешно выведены на орбиту 23 марта.
«Рассвет» может найти применение в геологоразведке, авиации, судоходстве, железнодорожной сфере, образовании, медицине и многих других сферах.
Вместе с тем, как стало известно в ходе общения президента России с военнослужащими, данная разработка сейчас применяется в том числе в зоне проведения СВО для связи и управления БПЛА.
«У нас есть практически, можно сказать, частная структура… Успешно работает. Мы наращиваем эту низкоорбитальную группировку, и она способна решать все те задачи, о которых вы сказали. Вопрос в сроках её полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идёт хорошим темпом и с хорошим качеством», — подчеркнул президент России.
Между тем высоких достижений удалось добиться и в области беспилотных технологий.
Переносная разведывательно-ударная система с управляемыми боеприпасами «РУС-ПЭ» концерна «Калашников».
РИА Новости.
© Пелагия Тихонова.
Например, в этом году были представлены два новых комплекса «РУС-ПЭ» и «КУБ-10МЭ» производства «Калашникова».
Напомним, «РУС-ПЭ» представляет собой носитель боезаряда с Х-образной схемой крепления аэродинамических поверхностей и предназначен для нанесения ударов на оперативной дистанции.
В свою очередь, «КУБ-10МЭ» выполнен по классической аэродинамической схеме и предназначен для высокоточного поражения вражеской военной техники, военных объектов и личного состава.
По данным производителя, беспилотники были разработаны с учётом опыта СВО и прошли проверку в зоне боевых действий.
Залог безопасности.
В беседе с RT эксперты высоко оценили достижения отечественной военной промышленности и подчеркнули, что необходимо также расширять объёмы производства инновационных разработок.
Такое мнение выразил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Главное — это увеличение количества выпускаемого вооружения и военной техники по различным направлениям, а также адаптация под реалии боевых действий с учётом условий новой высокотехнологичной войны», — подчеркнул он в интервью RT.
Среди ключевых областей, на которых необходимо сконцентрировать основные усилия, Коротченко выделил системы ПВО и БПЛА.
В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT сделал акцент на качественном обновлении арсеналов.
«Россия переходит на гиперзвуковые технологии второго поколения. Будут совершенствоваться системы ПВО и ПРО. Продолжат развиваться и беспилотники, технологии искусственного интеллекта и обработки информации. Это должно обеспечить безопасность страны на десятилетия вперёд», — резюмировал Леонков.