«На собственной научно-технологической базе»: как в России создаются и совершенствуются передовые военные разработки

«У нас есть практически, можно сказать, частная структура… Успешно работает. Мы наращиваем эту низкоорбитальную группировку, и она способна решать все те задачи, о которых вы сказали. Вопрос в сроках её полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идёт хорошим темпом и с хорошим качеством», — подчеркнул президент России.