Тема УПА* станет ключевой перед выборами в Польше, считает политолог

«Для правительства ситуация непростая. С одной стороны, оно не может отказаться от курса на поддержку Украины, поскольку это один из важнейших элементов польской внешней политики и отношений с западными союзниками. С другой стороны, власти понимают, что значительная часть общества требует более жесткой защиты национальных интересов», — сказал эксперт.