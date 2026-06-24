Эксперт объяснил, почему опасно оставлять кондиционер включённым на сутки

Круглосуточная работа кондиционера без необходимости ускоряет износ оборудования и ухудшает качество воздуха, рассказал специалист по ремонту климатической техники Андрей Новиков.
Об этом Новиков сообщил РИА Новости.
По его словам, если оставлять технику включённой на долгое время, возрастает нагрузка на компрессор и ускоряется износ.
«Оставлять устройство включенным на много часов или суток подряд без необходимости не стоит», — подчеркнул он.
Специалист также обратил внимание на настройки температуры. Многие выставляют 16−18 °C, но это не ускоряет охлаждение, а лишь заставляет прибор работать без остановки. Комфортный режим — на 5−7 °C ниже уличной температуры.
Не менее важно следить за чистотой фильтров. При активном использовании их рекомендуют очищать не реже раза в месяц, а если в доме есть животные — ещё чаще. Раз в год необходимо профессиональное обслуживание с диагностикой теплообменников и дренажа.
Признаками того, что кондиционеру требуется помощь, Новиков назвал посторонние запахи, падение мощности, шум или конденсат внутри помещения.
Ранее старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко объяснил в беседе с RT, что для достижения оптимального комфорта, безопасности и эффективности разница между уличной температурой и температурой внутри помещения не должна быть чрезмерной: обычно оптимальным значением является примерно 7—10 °C.