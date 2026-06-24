Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Страны, помогающие атаковать РФ, не отдают себе отчет о последствиях

Государства, которые помогают запускать дроны по России, не отдают себе отчет о последствиях. Об этом во вторник, 23 июня, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Государства, которые помогают запускать дроны по России, не отдают себе отчет о последствиях. Об этом во вторник, 23 июня, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

— Не отдают, судя по всему, — цитирует президента России в ходе общения со студентами учебных заведений ТАСС.

До этого российский лидер также назвал принципы, в рамках которых Москва готова к проведению мирных переговоров с Киевом. Подробнее об этом Путин рассказал на совещании с правительством страны.

Кроме того, он отметил, что руководство Украины теряет одну территорию за другой и в связи с ухудшением обстановки на фронте взяло на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам России.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, в свою очередь, заявил, что его страна может отказаться от предложения о прекращении огня по линии фронта и продолжить боевые действия.

Тем временем издание Mysl Polska опубликовало статью, в которой высказывается мнение о необходимости для Польши сближения с Россией в контексте текущих отношений с Украиной.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше