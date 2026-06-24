Государства, которые помогают запускать дроны по России, не отдают себе отчет о последствиях. Об этом во вторник, 23 июня, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
— Не отдают, судя по всему, — цитирует президента России в ходе общения со студентами учебных заведений ТАСС.
До этого российский лидер также назвал принципы, в рамках которых Москва готова к проведению мирных переговоров с Киевом. Подробнее об этом Путин рассказал на совещании с правительством страны.
Кроме того, он отметил, что руководство Украины теряет одну территорию за другой и в связи с ухудшением обстановки на фронте взяло на вооружение тактику нанесения ударов по гражданским объектам России.
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, в свою очередь, заявил, что его страна может отказаться от предложения о прекращении огня по линии фронта и продолжить боевые действия.
Тем временем издание Mysl Polska опубликовало статью, в которой высказывается мнение о необходимости для Польши сближения с Россией в контексте текущих отношений с Украиной.