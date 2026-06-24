В Киеве объяснили решение отправить в Польшу Свириденко вместо Зеленского

«Решение, принятое о том, что в этом году премьер-министр возглавит делегацию Украины на этой конференции, абсолютно оправданное. Оно направлено на то, чтобы конференция оставалась в прагматичных, экономических и правильных рамках, без излишней политизации и без скандалов…» — сказал Тихий.