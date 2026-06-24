Премьер-министра Украины Юлию Свириденко решили отправить на конференцию в польский Гданьск вместо Владимира Зеленского из-за скандала с героизацией нацизма киевским режимом, сообщили украинские СМИ со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
Ранее бывший посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий заявил, что, согласно его информации, Зеленский не поедет на указанное мероприятие из-за обиды на решение польского президента Кароля Навроцкого лишить его ордена в связи с чествованием нацистских пособников.
«Решение, принятое о том, что в этом году премьер-министр возглавит делегацию Украины на этой конференции, абсолютно оправданное. Оно направлено на то, чтобы конференция оставалась в прагматичных, экономических и правильных рамках, без излишней политизации и без скандалов…» — сказал Тихий.
Он обратил внимание, что польскую делегацию возглавит премьер-министр республики Дональд Туск. Международная конференция по Украине, получившая название Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026), пройдет в Гданьске с 25 по 26 июня.
Напомним, ранее газета The Guardian написала, что Владимир Зеленский поставит Дональда Туска в неловкое положение из-за того, что не поедет в Польшу на форум.