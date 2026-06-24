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Силы ПВО сбили два БПЛА над Севастополем

Развожаев: военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбито два БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, работает ПВО, сбито два БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в районе Северной стороны», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».

Губернатор призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

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