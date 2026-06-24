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CBS: Пентагон планирует создать два полигона для имитации конфликта на Украине

Пентагон в ближайшие четыре-шесть недель намерен открыть на территории США как минимум два полигона, которые будут имитировать условия боевых действий на Украине для тестирования БПЛА и систем ПВО.

Пентагон в ближайшие четыре-шесть недель намерен открыть на территории США как минимум два полигона, которые будут имитировать условия боевых действий на Украине для тестирования БПЛА и систем ПВО.

«Там можно будет создать условия для ведения радиоэлектронной борьбы и имитации боевых действий, а также организовать совместную работу производителей беспилотников и разработчиков средств противодействия им. Мы также хотим, чтобы солдаты могли посещать эти полигоны, чтобы они могли совершенствовать свои навыки и работать рука об руку с разработчиками», — сообщил министр армии США Дэниел Дрисколл (цитата по CBS News).

Как уточнил господин Дрисколл, в США уже есть места, где армия может безопасно проводить испытания. Дополнительно власти страны рассматривают возможность создания глобального полигона за пределами США для проведения «гораздо более масштабных испытаний», в том числе с использованием гиперзвуковых технологий.

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