CBS: Пентагон планирует создать два полигона для имитации конфликта на Украине

«Там можно будет создать условия для ведения радиоэлектронной борьбы и имитации боевых действий, а также организовать совместную работу производителей беспилотников и разработчиков средств противодействия им. Мы также хотим, чтобы солдаты могли посещать эти полигоны, чтобы они могли совершенствовать свои навыки и работать рука об руку с разработчиками», — сообщил министр армии США Дэниел Дрисколл (цитата по CBS News).