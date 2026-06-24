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МИД допустил, что уран по сделке Киева и Лондона уйдёт в третью страну

Предназначенный для Украины уран в рамках сделки с Великобританией может физически отправиться на предприятие в третьем государстве, допустила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Предназначенный для Украины уран в рамках сделки с Великобританией может физически отправиться на предприятие в третьем государстве, допустила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом Захарова рассказала РИА Новости.

По её словам, не исключено, что уран поступит не на украинскую территорию, а на завод Westinghouse в третьей стране.

Ранее Захарова заявила, что российской стороне неизвестно о промышленных возможностях Украины самостоятельно изготавливать ядерное топливо в рамках схемы с Лондоном.

16 июня канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера объявила, что Великобритания будет поставлять «Энергоатому» обогащённый уран для АЭС на протяжении двух лет. Сумма сделки оценивается в $280 млн.

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