В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты два дрона

Силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали два беспилотника над Северной стороной Севастополя.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он уточнил, что военные продолжают отражать вражеский налёт с применением авиации и всех доступных средств.
«Сбито два БПЛА в районе Северной стороны», — написал он.
Глава региона попросил жителей не покидать укрытия.
Ранее сообщалось, что мужчина получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в селе Александровка Белгородской области.
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