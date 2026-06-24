В МИД РФ раскрыли очередной подлый план ВСУ: как Киев отвлекает Запад от поражений

«Налицо максимальный разворот Киева к террористической войне. Чтобы в западном инфополе не говорили о поражениях ВСУ в Константиновке, Лимане, на купянском и сумском направлениях, Киев атакует мосты, электростанции, жилые дома и больницы», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.