В подконтрольной ВСУ части Запорожья прогремели взрывы

Взрывы произошли в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Фёдоров.
По его словам, взрывы зафиксировали в момент, когда в регионе звучали сирены.
«Взрывы в Запорожской области», — написал он.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога продолжает действовать в подконтрольной киевскому режиму части региона.
Ранее взрывы звучали в Сумах и Харьковской области.
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