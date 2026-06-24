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В подконтрольной ВСУ части Запорожья прогремели взрывы

Взрывы произошли в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Взрывы произошли в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Фёдоров.

По его словам, взрывы зафиксировали в момент, когда в регионе звучали сирены.

«Взрывы в Запорожской области», — написал он.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога продолжает действовать в подконтрольной киевскому режиму части региона.

Ранее взрывы звучали в Сумах и Харьковской области.

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