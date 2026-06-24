Рютте: НАТО нуждается в масштабном пополнении военных запасов

«Нам необходимо пополнить наши запасы по обе стороны Атлантики, и все это требует лидерских решений, чтобы гарантировать безопасность как для США, так и для всего альянса в целом», — заявил Рютте в интервью телеканалу Fox News.
Как сообщил генсек, президент США Дональд Трамп прорабатывает законодательные инициативы в сфере оборонных закупок. Они направлены на упрощение кооперации между компаниями и наращивание производственных мощностей военно-промышленного комплекса.
Рютте прибыл в Вашингтон 23 июня. В рамках визита он встретится с президентом США Дональдом Трампом перед июльским саммитом НАТО в Анкаре. Поездка генсека альянса в США продлится до 25 июня.