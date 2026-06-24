Рябков назвал отказ США от авиасообщения с Россией стрельбой в ногу

«Они ухудшили конкурентные условия, в которых оперируют их авиаперевозчики, по сравнению с авиакомпаниями некоторых других стран, пользующимися правом пролета над российской территорией, имеющими возможность выстраивать оптимальные маршруты», — сказал замминистра в разговоре с «Известиями».
Соединенные Штаты закрыли воздушное пространство для российских самолетов в марте 2022 года. В декабре господин Рябков заявил, что Вашингтон отказался восстанавливать прямое авиасообщение до завершения конфликта на Украине.