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Рябков назвал отказ США от авиасообщения с Россией стрельбой в ногу

Заместитель главы МИД Сергей Рябков назвал отказ США от прямого авиасообщения с Россией стрельбой себе в ногу. По его словам, при наличии политической воли запуск прямых авиарейсов между странами можно было бы оперативно решить.

Заместитель главы МИД Сергей Рябков назвал отказ США от прямого авиасообщения с Россией стрельбой себе в ногу. По его словам, при наличии политической воли запуск прямых авиарейсов между странами можно было бы оперативно решить.

«Они ухудшили конкурентные условия, в которых оперируют их авиаперевозчики, по сравнению с авиакомпаниями некоторых других стран, пользующимися правом пролета над российской территорией, имеющими возможность выстраивать оптимальные маршруты», — сказал замминистра в разговоре с «Известиями».

Соединенные Штаты закрыли воздушное пространство для российских самолетов в марте 2022 года. В декабре господин Рябков заявил, что Вашингтон отказался восстанавливать прямое авиасообщение до завершения конфликта на Украине.

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