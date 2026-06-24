Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

G7 передала Украине 45,5 миллиарда долларов из доходов от активов России

G7 в 2026 году выдала Киеву 6,6 миллиарда долларов из доходов от активов России.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. «Большая семерка» выдала Киеву кредиты уже на 45,5 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов, следует из анализа РИА Новости данных Минфина Украины.

Этой суммы показатель достиг в конце мая.

США первыми перевели средства еще в 2024 году. Они выделили 1 миллиард долларов, но больше не давали Киеву финансирование по такой схеме.

Остальные члены G7 начислили Украине 37,9 миллиарда долларов в 2025 году и 6,6 миллиарда — в 2026-м.

После начала спецоперации Евросоюз и страны «Большой семерки» заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.

В 2024 году G7 одобрила выдачу кредита Украине на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

Москва приняла ответные меры: средства иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше