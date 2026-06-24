G7 передала Украине 45,5 миллиарда долларов из доходов от активов России

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. «Большая семерка» выдала Киеву кредиты уже на 45,5 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов, следует из анализа РИА Новости данных Минфина Украины.
Этой суммы показатель достиг в конце мая.
США первыми перевели средства еще в 2024 году. Они выделили 1 миллиард долларов, но больше не давали Киеву финансирование по такой схеме.
Остальные члены G7 начислили Украине 37,9 миллиарда долларов в 2025 году и 6,6 миллиарда — в 2026-м.
В 2024 году G7 одобрила выдачу кредита Украине на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов.
Москва приняла ответные меры: средства иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.