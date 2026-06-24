Австрийский космонавт рассказал о главном впечатлении в космосе

«Возможно, самым неожиданным для меня вначале было следующее: на Земле мы тренировались в макете — в модели один к одному. Там очень тесно, маленький объем, и перемещаться довольно сложно. А в реальности, в космосе, у тебя гораздо больше пространства, потому что можно использовать третье измерение. Вот как здесь: мы сидим, но не используем весь объем вокруг. А там — используем. Это было первое, что меня удивило», — рассказал собеседник агентства.