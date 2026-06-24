Австрийский космонавт рассказал о главном впечатлении в космосе

ВЕНА, 24 июн — РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости назвал невесомость главным впечатлением в космосе.
«Самые красивые моменты — это, конечно, невесомость, само ощущение полета, возможность парить. И вид из иллюминатора — это потрясающе», — сказал он, отвечая на вопрос о том, что его впечатлило сильнее всего в работе на станции «Мир».
Он добавил, что его также впечатлила вся техника, которая позволяет людям выживать на станции в космосе, в среде, непригодной для жизни.
«Возможно, самым неожиданным для меня вначале было следующее: на Земле мы тренировались в макете — в модели один к одному. Там очень тесно, маленький объем, и перемещаться довольно сложно. А в реальности, в космосе, у тебя гораздо больше пространства, потому что можно использовать третье измерение. Вот как здесь: мы сидим, но не используем весь объем вокруг. А там — используем. Это было первое, что меня удивило», — рассказал собеседник агентства.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.