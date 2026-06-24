Крымский мост временно перекрыли для движения автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале центра.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали два беспилотника над Северной стороной Севастополя.
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