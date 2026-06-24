НАТО нуждается в масштабном пополнении военных запасов

«Возникает потребность в пополнении запасов вооружений по обе стороны Атлантики, и для этого требуется принятие решений на высшем уровне, гарантирующих безопасность как для Соединенных Штатов, так и для всего блока в целом», — отметил Рютте в интервью телеканалу Fox News.