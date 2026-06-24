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НАТО нуждается в масштабном пополнении военных запасов

Рютте заявил о необходимости увеличить объемы вооружений в Европе и США.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости увеличить объемы вооружений в Европе и Соединенных Штатах, указывая на значимость этого шага для обеспечения безопасности всего альянса.

«Возникает потребность в пополнении запасов вооружений по обе стороны Атлантики, и для этого требуется принятие решений на высшем уровне, гарантирующих безопасность как для Соединенных Штатов, так и для всего блока в целом», — отметил Рютте в интервью телеканалу Fox News.

Он также сообщил, что глава Белого дома Дональд Трамп разрабатывает законодательные меры, направленные на упрощение взаимодействия в оборонных закупках и повышение производственных возможностей военно-промышленного комплекса.

Ранее авторы издания The New York Times отметили, что Рютте выбрали на пост генерального секретаря НАТО в том числе из-за его умения успокаивать Трампа.

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