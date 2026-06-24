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США должны определять правила экономики будущего, заявил глава Минфина США

Глава Минфина США Бессент: США должны определять правила новой эры в экономике.

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. США должны устанавливать правила экономики будущего, а не подчиняться тем, кто напишет их без нее, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.

«Америка будет определять правила экономики следующего поколения», — сообщил он, выступая на мероприятии Экономического клуба Нью-Йорка.

Бессент добавил, что в 21 веке экономическая конкуренция определяется не просто торговлей готовой продукцией, а, скорее, новыми платформами, системами и протоколами, через которые идут финансовые потоки.

«Стандарты могут становиться стратегией, страна, которая не поможет написать правила экономики будущего, рано или поздно будет вынуждена подчиниться тем, кто это сделал», — резюмировал он.

Наибольшее внимание глава минфина уделил финансовым технологиям. Он считает, что Штаты должны поддерживать инновации, которые укрепляют доллар, повышают эффективность и сохраняют целостность финансовой системы.

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