США должны определять правила экономики будущего, заявил глава Минфина США

«Америка будет определять правила экономики следующего поколения», — сообщил он, выступая на мероприятии Экономического клуба Нью-Йорка.
Бессент добавил, что в 21 веке экономическая конкуренция определяется не просто торговлей готовой продукцией, а, скорее, новыми платформами, системами и протоколами, через которые идут финансовые потоки.
«Стандарты могут становиться стратегией, страна, которая не поможет написать правила экономики будущего, рано или поздно будет вынуждена подчиниться тем, кто это сделал», — резюмировал он.
Наибольшее внимание глава минфина уделил финансовым технологиям. Он считает, что Штаты должны поддерживать инновации, которые укрепляют доллар, повышают эффективность и сохраняют целостность финансовой системы.