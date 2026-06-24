Путин сделал важное заявление о переговорах по Украине: президент перечислил главные основы диалога

«На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», — сказал Путин.