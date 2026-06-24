В Индонезии оценили преимущества соглашения с ЕАЭС о торговле

«Это полностью поменяет правила игры и для Индонезии, и для России. Я имею в виду сотрудничество через подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Конечно, я уверен, что благодаря подписанию этого соглашения мы сможем быстрее укрепить и углубить сотрудничество между Индонезией и Россией», — заявил министр.