В Индонезии оценили преимущества соглашения с ЕАЭС о торговле

ДЖАКАРТА, 24 июн — РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) станет фактором, который полностью изменит правила игры для рынков Индонезии и России, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.
«Это полностью поменяет правила игры и для Индонезии, и для России. Я имею в виду сотрудничество через подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Конечно, я уверен, что благодаря подписанию этого соглашения мы сможем быстрее укрепить и углубить сотрудничество между Индонезией и Россией», — заявил министр.
По его словам, соглашение способно придать дополнительный импульс торгово-экономическим связям между странами и открыть новые возможности для индонезийского экспорта на рынки Евразии.
В мае 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.
Индонезия в 2026 году выступит страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром-2026», которая пройдет в Екатеринбурге.