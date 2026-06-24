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В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов введён на территории Оренбургской области.

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов введён на территории Оренбургской области.

Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

«На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали два беспилотника над Северной стороной Севастополя.

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