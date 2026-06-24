Силы ПВО сбили девять украинских БПЛА в Севастополе

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, сбиты девять БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито девять БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Балаклавском районе», — написал он в Telegram-канале.
Предварительно, никто не пострадал, добавил губернатор.
Отмечается, что военные ведут работу по уничтожению БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше