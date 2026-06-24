Хорватия обыграла Панаму на чемпионате мира

Сборная Хорватии обыграла команду Панамы во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу.
В первом тайме счёт открыт не был, а коллективы нанесли всего по одному удару по чужим воротам.
После перерыва всё решила замена Златко Далича.
На 54-й минуте Анте Будимир замкнул прострел с фланга и принёс хорватам победу.
Хорватия набрала четыре очка и делит первое место в группе L с Англией и Ганой. У Панамы нет ни одного.
В третьем туре англичане сыграют с Панамой, ганцы — с Хорватией. Матчи пройдут 28 июня.
Ранее Англия и Гана сыграли вничью в матче ЧМ по футболу.