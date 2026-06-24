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Хорватия обыграла Панаму на чемпионате мира

Сборная Хорватии обыграла команду Панамы во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу.

Сборная Хорватии обыграла команду Панамы во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу.

В первом тайме счёт открыт не был, а коллективы нанесли всего по одному удару по чужим воротам.

После перерыва всё решила замена Златко Далича.

На 54-й минуте Анте Будимир замкнул прострел с фланга и принёс хорватам победу.

Хорватия набрала четыре очка и делит первое место в группе L с Англией и Ганой. У Панамы нет ни одного.

В третьем туре англичане сыграют с Панамой, ганцы — с Хорватией. Матчи пройдут 28 июня.

Ранее Англия и Гана сыграли вничью в матче ЧМ по футболу.