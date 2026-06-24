Командующий армией США в Европе и Африке уйдет в отставку, пишут СМИ

В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.