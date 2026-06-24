Командующий армией США в Европе и Африке уйдет в отставку, пишут СМИ

«Донахью, как ожидается… (в среду — ред.) заявит о том, что покинет свой пост позже этим летом», — говорится в сообщении издания.
Atlantic пишет, что «внезапный» уход Донахью с поста связан с «чистками» в Пентагоне, инициированными министром обороны США Питом Хегсетом. Согласно публикации, Хегсет «пытается вытеснить» в том числе тех, кто причастен к катастрофическому выходу сил США из Афганистана в 2021 году.
Как отмечает журнал, Донахью был последним американским военнослужащим, покинувшим Афганистан.
В мае Хегсет заявил, что Пентагон открыл новое расследование в отношении вывода американских войск из Афганистана администрацией предыдущего президента Джо Байдена.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.