Axios: демократы добиваются проверки расходов на купюры с изображением Трампа

По их информации, сенаторы-демократы обратились в Управление генерального инспектора министерства финансов с просьбой расследовать расходы на то, что они назвали «незаконной купюрой номиналом $250». Портал отмечает, что по американскому законодательству на денежных купюрах и ценных бумагах может быть изображен только «портрет уже умершего человека».