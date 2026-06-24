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Госдума прекратила полномочия депутата Харченко на фоне новой должности

Экс-депутата Харченко назначили и.о. ректора Курского государственного университета.

Источник: Комсомольская правда

Госдума на заседании досрочно прекратила полномочия депутата Екатерины Харченко в связи с переходом на другую должность.

Ранее курский губернатор Александр Хинштейн сообщил, что Харченко назначена временно исполняющей обязанности ректора Курского государственного университета. Он также уточнил, что Александр Худин, возглавлявший КГУ на протяжении 10 лет, подал в отставку по собственному желанию.

Харченко была избрана в Госдуму от Курской области. Она также занимала пост заместителя председателя думского комитета по науке и высшему образованию. Кроме того, она является региональным координатором партийного проекта «Новая школа» в Курской области.

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев накануне объявил об уходе в отставку. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин предложил ему занять должность советника президента.

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