Страны G7 в 2026 году перевели Киеву 6,6 млрд долларов из доходов от активов РФ

После введения санкций в 2022 году на Западе были заморожены российские государственные активы на общую сумму около 300 млрд долларов, при этом основная их часть (приблизительно 210 млрд евро) находится в Евросоюзе — на счетах бельгийского депозитария Euroclear сосредоточено около 200 млрд евро. ЕС рассматривает возможность использования доходов от этих активов для поддержки Украины, в частности, предлагая механизм «репарационного кредита» на сумму до 90 млрд евро, который будет погашаться за счёт «будущих российских репараций». Россия, в свою очередь, категорически осуждает любые такие попытки, называя их грабежом и финансированием терроризма, и ведёт активную юридическую борьбу, подав иски в российские суды и в Суд Европейского союза.