Страны G7 в 2026 году перевели Киеву 6,6 млрд долларов из доходов от активов РФ

Показатель достиг этой отметки в конце мая. Примечательно, что первую транзакцию по такой схеме провели ещё Соединённые Штаты. Они перечислили 1 миллиард долларов в 2024 году, но с тех пор больше не выделяли Киеву денег в рамках этой инициативы.
Основной финансовый поток обеспечили оставшиеся участники объединения. Согласно подсчётам, они направили украинской стороне 37,9 миллиарда долларов в 2025 году и еще 6,6 миллиарда — в 2026-м.
В 2024 году «Группа семи» приняла политическое решение о выделении займа объемом ориентировочно в 50 миллиардов долларов. Источником погашения должны служить будущие поступления от инвестирования заблокированного имущества.
Москва ввела ответные ограничения. Финансы иностранных инвесторов из недружественных стран и поступающая от них прибыль теперь аккумулируются на рублёвых счетах типа «С». Получить доступ к этим деньгам и вывести их за рубеж можно исключительно по разрешению специальной комиссии при правительстве.
После введения санкций в 2022 году на Западе были заморожены российские государственные активы на общую сумму около 300 млрд долларов, при этом основная их часть (приблизительно 210 млрд евро) находится в Евросоюзе — на счетах бельгийского депозитария Euroclear сосредоточено около 200 млрд евро. ЕС рассматривает возможность использования доходов от этих активов для поддержки Украины, в частности, предлагая механизм «репарационного кредита» на сумму до 90 млрд евро, который будет погашаться за счёт «будущих российских репараций». Россия, в свою очередь, категорически осуждает любые такие попытки, называя их грабежом и финансированием терроризма, и ведёт активную юридическую борьбу, подав иски в российские суды и в Суд Европейского союза.
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