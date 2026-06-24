Военные отразили налёт на Севастополь, сбито девять дронов

Силы ПВО и мобильные группы уничтожили девять беспилотников над Северной стороной, мысом Херсонес и Балаклавским районом Севастополя.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он уточнил, что военные продолжают отражать атаку с применением различных средств поражения. Работа ведётся в том числе из стрелкового оружия.
«По предварительной информации никто из людей не пострадал», — написал он.
Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали два беспилотника над Северной стороной Севастополя.
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