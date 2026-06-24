Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные отразили налёт на Севастополь, сбито девять дронов

Силы ПВО и мобильные группы уничтожили девять беспилотников над Северной стороной, мысом Херсонес и Балаклавским районом Севастополя.

Силы ПВО и мобильные группы уничтожили девять беспилотников над Северной стороной, мысом Херсонес и Балаклавским районом Севастополя.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он уточнил, что военные продолжают отражать атаку с применением различных средств поражения. Работа ведётся в том числе из стрелкового оружия.

«По предварительной информации никто из людей не пострадал», — написал он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали два беспилотника над Северной стороной Севастополя.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше