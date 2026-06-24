Запад может столкнуться с катастрофическими последствиями, если попытается нарушить безопасность России. Об этом во вторник, 24 июня, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
— Консолидируется ли курс на прямое лобовое столкновение с нами? Это чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность, — отметил политик.
Он также добавил, что, независимо от экономической ситуации в США, основными инициаторами такого курса выступают именно страны Европы — в частности Германия и Франция.
По словам дипломата, эти действия являются частью скрытой подготовки Запада и Европейского союза к возможному началу конфликта с Россией в 2030 году, передает газета «Известия».
Тем временем издание Mysl Polska опубликовало статью, в которой высказывается мнение о необходимости для Польши сближения с Россией в контексте текущих отношений с Украиной.
При этом недавно президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали попытки председателя Евросовета Антониу Кошты установить диалог с Россией.