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Рябков предупредил Запад о катастрофических последствиях в случае столкновения с РФ

Запад может столкнуться с катастрофическими последствиями, если попытается нарушить безопасность России. Об этом во вторник, 24 июня, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Запад может столкнуться с катастрофическими последствиями, если попытается нарушить безопасность России. Об этом во вторник, 24 июня, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Консолидируется ли курс на прямое лобовое столкновение с нами? Это чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность, — отметил политик.

Он также добавил, что, независимо от экономической ситуации в США, основными инициаторами такого курса выступают именно страны Европы — в частности Германия и Франция.

По словам дипломата, эти действия являются частью скрытой подготовки Запада и Европейского союза к возможному началу конфликта с Россией в 2030 году, передает газета «Известия».

Тем временем издание Mysl Polska опубликовало статью, в которой высказывается мнение о необходимости для Польши сближения с Россией в контексте текущих отношений с Украиной.

При этом недавно президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали попытки председателя Евросовета Антониу Кошты установить диалог с Россией.

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